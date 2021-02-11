Жители поселка Нижнегорский пожаловались на запах канализации на улице

Фото: скриншот видео "Нижнегорский Общественный Контроль"/"ВКонтакте"

Жители поселка Нижнегорский начали задыхаться от неприятного запаха на улицах. Местные активисты в видеообращении отмечают, что причина в проблеме - незаконные сбросы канализации в протекающую мимо реку Салгир.

Общественники отмечают, что больше всего от неприятного запаха страдают жители домов на улицах Некрасова, Лермонтова и на переулках Заводской и Крымский.

- При закрытых дверях и окнах у нас в доме вонь стоит. Не знаешь, куда деться. У меня аллергия, и я не нахожу себе места, - рассказывает одна из местных жительниц.

Ее соседу кажется, что все вещи в доме уже пропахли нечистотами.

Жители поселка отмечают, что запах особенно сильно чувствуется по утрам. Они полагают, что в это время сточные воды в реку сливает частный предприниматель.

В администрации Нижнегорского сельского поселения корреспонденту ForPost сообщили, что жители поселка уже обратились с жалобой, и ведется работа в этом направлении.

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