В Евпатории появилась улица с виртуальными персонажами и световая арка

Фото: "Крым 24"

В Евпатории появился «световой потолок». Две арки с яркими огнями будут освещать по вечерам улицу Дувановскую.

Как сообщает «Крым 24», дополняет арт-объект виртуальная реальность с анимированными персонажами.

Функцию можно включить, если навести QR-считыватель на код, расположенный на входных арках. Далее нужно скачать приложение, которое считывает такие коды, запустить его и, следуя инструкциям, сделать фото и видео с анимированными персонажами.

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