На Украине в черный список внесли певцов из «Хора Турецкого»

Фото: Архив КП

Киевские власти решили обновить список российских артистов, которые были занесены стоп-лист из-за якобы угрозы национальной безопасности Украины. Как сообщили в пресс-службе Минкультуры государства, список пополнили пятеро участников «Хора Турецкого», а также два актера.

На Украине считают, что в списке представлены актеры, которые представляют угрозу национальной безопасности государства. В него попали певцы «Хора Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов, Михаил Кузнецов, а также актеры Евгения Лапова и Роман Курцын, которые сыграли главные роли в фильме «Крым».

На данный момент в списке числятся 171 человека.

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