Евпатория, Судак и Севастополь вошли в топ-10 самых лучших мест для отдыха

Мыс Фиолент в Севастополе пользуется популярностью у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU провели опрос в соцсетях и выяснили, где в Крыму лучше всего отдохнуть этим летом.
Рейтинг возглавил пляж «Лазурный берег» в Евпатории, на втором месте – тропа Голицына в Новом Свете. «Бронза» у мыса Фиолент в Севастополе.
Топ-10 самых лучших мест в Крыму для отдыха у моря летом 2021 году (процент от всех пользователей соцсети, принявших участие в опросе):
Евпатория (пляж «Лазурный берег»), 23.97
Судак (тропа и грот Голицына), 17.04
Севастополь (мыс Фиолент), 11.8
Ялта (скала Парус), 11.61
Коктебель (бухта Тихая), 7.87
Алушта (мыс Плака), 7.87
Черноморское (мыс Тарханкут), 7.49
Алупка (скала и смотровая площадка имени Айвазовского), 5.81
Саки (озеро Сасык-Сиваш), 3.56
Николаевка (пляж «Скиф»), 3
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