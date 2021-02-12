Евпатория, Судак и Севастополь вошли в топ-10 самых лучших мест для отдыха

Мыс Фиолент в Севастополе пользуется популярностью у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU провели опрос в соцсетях и выяснили, где в Крыму лучше всего отдохнуть этим летом.

Рейтинг возглавил пляж «Лазурный берег» в Евпатории, на втором месте – тропа Голицына в Новом Свете. «Бронза» у мыса Фиолент в Севастополе.

Топ-10 самых лучших мест в Крыму для отдыха у моря летом 2021 году (процент от всех пользователей соцсети, принявших участие в опросе):

Евпатория (пляж «Лазурный берег»), 23.97

Судак (тропа и грот Голицына), 17.04

Севастополь (мыс Фиолент), 11.8

Ялта (скала Парус), 11.61

Коктебель (бухта Тихая), 7.87

Алушта (мыс Плака), 7.87

Черноморское (мыс Тарханкут), 7.49

Алупка (скала и смотровая площадка имени Айвазовского), 5.81

Саки (озеро Сасык-Сиваш), 3.56

Николаевка (пляж «Скиф»), 3

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50