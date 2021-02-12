Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе лопнула от падения ветки

Чугунная ограда не выдержала падения ветки. Фото:incident_crimea/ vk.com

Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны. Фотографии повреждений выставили в соцсетях очевидцы происшествия.

- Под мостом на Гагарина пилили деревья и свалили новый забор. Из какого гг его делали?- удивляются горожане.

Напомним, капремонт набережной Салгира длился с мая по декабрь 2019 года. На реконструкцию ее восьми километров и очистку русла реки выделили 600 миллионов рублей. Работы были разделены на несколько этапов: очистка реки, установка ограждений и освещения, укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм.

За полгода подрядчик - ООО «Асгард» - выполнил оговоренные контрактом очистку русла рек Салгир и Малый Салгир, восстановил чугунное ограждение, провел отделку вертикальных стен русла, отремонтировал два перехода и тридцать пять пешеходных мостов, из которых три находились в аварийном состоянии.

На ремонт набережной потратили 600 миллионов рублей.Фото:incident_crimea/ vk.com

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