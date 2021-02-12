В Керчи водителя зажало в ВМW после столкновения со стеной здания

Водителя иномарки зажало в кузове после столкновения со стеной. Фото: ГУ МЧС по РК
В Керчи водитель ВМW после столкновения со стеной здания оказался зажат в кузове собственного автомобиля. Чтобы извлечь пострадавшего спасателям пришлось вырезать его с помощью гидравлических ножниц.
По информации республиканского главка МЧС, авария произошла поздно вечером на улице Маршала Еременко.
- Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Проведена деблокация пострадавшего.
Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализировали в Керченскую городскую больницу.
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