В Керчи водителя зажало в ВМW после столкновения со стеной здания

Водителя иномарки зажало в кузове после столкновения со стеной. Фото: ГУ МЧС по РК

В Керчи водитель ВМW после столкновения со стеной здания оказался зажат в кузове собственного автомобиля. Чтобы извлечь пострадавшего спасателям пришлось вырезать его с помощью гидравлических ножниц.

По информации республиканского главка МЧС, авария произошла поздно вечером на улице Маршала Еременко.

- Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Проведена деблокация пострадавшего.

Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализировали в Керченскую городскую больницу.

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