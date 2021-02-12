В Крыму за сутки 141 новый заболевший коронавирусом

За сутки в Крыму 141 новый случай коронавируса. Фото: Архив КП

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 141 случай коронавирусной инфекции. В том числе 20 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выписано с выздоровлением за сутки 152 человека. С начала периода наблюдений инфекцию выявили у 34 тысяч 118 человек.

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