В Симферополе снесут незаконные киоски, павильоны и гаражи

По 20 капитальным объектам и 30 НТО решение уже принято Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Симферополе снесут 229 незаконных построек. Рабочие демонтируют нелегальные киоски, павильоны, гаражи, ворота, навесы, пристройки.

Сейчас рассматривается решение о сносе 274 объектов, рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

- По 20 капитальным объектам и 30 НТО решение уже принято - их демонтируют в ближайшее время. По 229 объектам только предстоит определиться. Еще 45 строений трогать не будут, решение о сносе отклонено. Владельцам земельных участков нужно чуть больше времени для оформления документов о передаче в аренду этих территорий, - заявили в мэрии.

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