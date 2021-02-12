На Южном берегу и в горах Крыма синоптики обещают ветер до 40 м/с

В ближайшие часы поднимется сильный ветер и понизиться температура. Фото: Архив КП

В связи с вторжением арктического холодного воздуха на Южном берегу и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер до 40 м/с. Уже в обед температура воздуха опуститься ниже ноля градусов и продолжит падение до 5-9 мороза.

- В Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - предупреждают в крымском Гидрометцентре.

С 13 по 18 февраля ожидается аномально - холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.

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