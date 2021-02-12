Из аэропорта «Бегишево» запустят льготные рейсы в Крым

Купить субсидированные билеты на сайте авиаперевозчика могут только граждане Российской Федерации Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По программе льготного субсидирования из международного аэропорта «Бегишево» открываются рейсы в Симферополь. Самолеты в крымскую столицу будут курсировать с 29 мая по 30 октября три раза в неделю.

Выполнять рейсы согласилась авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 737-800, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Купить субсидированные билеты на сайте авиаперевозчика могут только граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста. За билет в одну сторону придется отдать от 3935 рублей, комиссионный сбор оплачивается дополнительно.

Кроме того, воспользоваться льготной поездкой могут инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, инвалиды с детства II или III группы. Также субсидия доступна россиянам с удостоверением многодетной семьи.

В поездку разрешено бесплатно брать до 20 килограммов багажа и ручную кладь до 10 килограммов.

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