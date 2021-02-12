Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживается вылет и прибытие трех самолетов

Люди не могут вовремя улететь в Москву и Самару Фото: Алексей ФОКИН

Из-за плохой видимости в следствии тумана задерживается вылет и прибытие трех самолетов, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополя.

- Сейчас задерживается прилет и вылет трех самолетов - из Самары, в Москву и Самару, - объяснили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, на 12 февраля региональные метеорологи выпустили штормовое предупреждение. Сегодня в течении суток ожидается туман, снегопад, гололедица и до -6 градусов.

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