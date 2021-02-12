Ревнивый муж чуть не поджог свою жену в Симферопольском районе

В суде трусливого злодея признали виновным Фото: Архив "КП"

Районный суд Симферопольского района вынес приговор ранее судимому жителю Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма, мужчина обвиняется в угрозе убийством и покушении на уничтожение чужого имущества.

В ведомстве установили, что еще весной прошлого года выпивший мужчина постоянно пытался запугать свою жену угрозами убийства. Супруги жили раздельно, но когда он приходил к ней домой, то постоянно вел себя агрессивно – брался за нож, кричал и замахивался.

Однажды вечером мужчина решил перелезть через забор вместе с канистрой бензина и зажигалкой. Надеясь, что жена находится дома, он хотел поджечь ее дом. Но когда мимо проходили люди, супруг испугался и убежал, а около забора оставил улики преступления.

В суде трусливого злодея признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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