Новые водозаборы Симферополя подключили к электросетям

Энергетики подключили к электроснабжению 6 новых скважин по добыче воды. Фото: ГУП РК Крымэнерго

Новые водозаборы «Чеботарка-2» и «Ивановка-2», благодаря которым Симферополь будет обеспечен водой, подключили к электросетям. Шесть скважин около села Тепловка Симферопольского района электрифицированы благодаря прокладке 2 км воздушной линии электропередач на 10 кВт, строительству 46 новых опор контактной сети и двух трансформаторных подстанций по 400 кВт. Каждый из водозаборов обеспечен мощностью по 250 кВт.

Необходимые работы специалисты ГУП РК «Крымэнерго» провели досрочно к 1 февраля.

Напомним, из подземных источников к 1 апреля Симферополь должен получать 110 тысяч кубометров воды в сутки.

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