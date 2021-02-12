Холодную квартиру замерзающей блокадницы из Феодосии обогреют

Пенсионерке установят автономную систему отопления. Фото: личная страница Сергея Бовтуненко/Facebook

Блокаднице Вере Павловне из поселка Приморский под Феодосией, которая ранее рассказала о своей холодной квартире, установят автономную систему отопления. Пожилая женщина замерзала в своем жилище, не имея возможности обогреться.

Одинокой бабушке решили помочь городские власти, которые установят в ее квартире отопление за счет неравнодушных бизнесменов, сообщил глава Феодосии Сергей Бовтуненко.

- Некоторым после развала СССР до сих пор нужна поддержка и помощь. Кто-то начал жить заново, а кто-то справляется не так хорошо. Особенно это касается одиноких людей. Хоть Вера Павловна и не одинока, но родные люди почему-то не могут ей помочь, - цитирует слова главы администрации Крымское информационное агентство.

Жители многоэтажного дома вынуждены были устанавливать автономные системы отопления из-за прекращение работы котельной завода «Море». Но у Веры Павловны такой возможности не было.

- Женщина много раз обращалась в органы власти, ответа не поступало. К сожалению, это неудивительно, ведь не существует мер соцподдержки, позволяющих оборудовать отопление за бюджетные деньги, - добавил Бовтуненко.

Документы для получения нужных бумаг на установку автономной отопительной системы подадут уже завтра. Ее поставят за средства неравнодушных бизнесменов.

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