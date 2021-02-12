Крымчане опасаются, что опресненная вода может привести к раку

Текст обращения активисты планируют отправить в администрацию президента России Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что опреснители в Крыму еще не начали устанавливать, жителей полуострова уже начинает волновать такое экстренное решение проблемы, сообщает ForPost.

Крымчане боятся, что альтернативный источник водоснабжения плохо скажется на здоровье и, конечно, на кошельке. Свои опасения они изложили в обращении, которое попало на прилавки восьми магазинов Ялты. В нем жители города призывают остановить дурную идею властей и перестать строить опреснитель. В документе любой желающий может оставить подпись.

- Себестоимость полученной воды в три раза выше, чем из поверхностных пресных источников. Богатые страны Ближнего Востока могут себе это позволить, Крым - пока нет, - прописано в документе. - Опресненная вода вызывает рак.

Текст обращения активисты планируют отправить в администрацию президента России. В дополнение к основной проблеме ялтинцы потребовали провести капитальный ремонт водоводов в городе и решить проблемы вододефицита в Крыму более безопасными методами.

Заметим, еще в конце прошлого года глава Крыма отметил, что начало строительства опреснительной станции начнется уже в январе 2021 года. Ее планируют построить за 14-16 месяцев.

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