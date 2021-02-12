Жителей Берегового начали подключать к газу

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В селе Береговое провели газоснабжение и подключили первых пользователей. Как сообщил министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников, стройка велась с 2016 года, а на проектирование ушло 1,2 миллиона рублей. Еще 15 миллионов потребовалось на строительно-монтажные работы.

- Более 100 договоров сейчас заключено, и пять домов уже готовы к подключению, - уточнил Евгений Рукавишников в комментарии «Крымской газете».

По его словам, Крым выполняет программу газификации населенных пунктов высокими темпами. В этом году будут газифицированы 12 межпоселковых объектов в Нижнегорском, Ленинском и других районах.

- По программе РАИП 18 сел будет сделано в этом году. Бахчисарайский район сейчас газифицирован на 87%. Средняя газификация Крыма составляет 76%, то есть это достаточно высокий процент. К концу 2022 года мы дойдем до цифры больше 80%, - рассказал министр топлива и энергетики РК.

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