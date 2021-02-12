В начале марта на крымском подиуме Анфиса Чехова и Виктория Цыганова представят свои дизайнерские коллекции

Фото: Хедлайнерами показов станут Анфиса Чехова и Виктория Цыганова

В одном из лучших курортных отелей Южного берега полуострова с 3 марта начинаются весенние показы модных дизайнеров на подиуме Crimean Fashion Week.

Мероприятие продлится до 7 марта. Ее ведущей будет звездный гость Анна Калашникова. Хедлайнерами модного показа станут российские модельеры, известные на всю страну – певица и дизайнер Виктория Цыганова. В ее коллекции «Русский стиль» она представит красоту народных узоров в палантинах и пальто, бисер и вышивку гладью на душегрейках. Организаторы уверены, что коллекция вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Свою коллекцию на крымском подиуме продемонстрирует теледива Анфиса Чехова и ее подруга Екатерина Быкова. Свой бренд Вy Che Dress порадуют крымчанок своей эффектностью и легкостью линий.

Артистки покажут свои дизайнерские коллекции на крымском подиуме Crimean Fashion Week

В числе заявленных дизайнеров на неделе моды также будут дизайнеры - Светлана Анохина ( Сочи), Anna Sovana (Краснодар), Дарья Иванчук (Братск), Софья Терешина (Сочи), София Быкова (Москва), а также Кристина Кибовская и Татьяной Брушко (Крым).

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