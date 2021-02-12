Во всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» участвуют даже пенсионеры

Порядок регистрации.

- На конкурс, который стартовал 22 января, поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны, - рассказали организаторы digital состязания из АНО «Диалог». - Самому молодому участнику 18 лет, а самому возрастному - 75 лет. Средний возраст подавших заявки - от 30 до 40 лет.

Эксперты, которые вошли в состав жюри отмечают, что в стране наблюдается большой запрос на специалистов в области интернет-технологий.

- Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах, - подчеркнул на заседании оргкомитета конкурса первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, они происходят и в интернет-среде. Поскольку способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности, это вопрос коммуникаций, понятно, что этот конкурс не про программистов, он про коммуникации, коммуникации в интернет-среде, но и в общем не только в интернет-среде.

Заявки принимаются до 26 февраля.