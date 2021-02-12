Крымчанам стали доступны аудиолекции по финансовой грамотности Банка России

Книги по финграмотности в аудиоформате доступны всем желающим: аудиолекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info и портале электронных книг Литрес или слушать онлайн во ВКонтакте и Яндекс.Музыка.*

В цикле лекций собрана наиболее значимая и актуальная информация: как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, как грамотно взять кредит или микрозаем, как узнать свою кредитную историю и как защищать свои права как потребителя финансовых услуг.

Особенную ценность аудиолекции представляют для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать огромный пласт визуальной информации по финансовой грамотности.