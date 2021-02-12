Турция нарисовала карту 2050 года, на которой Крым станет ее частью

Фото: «TRT1»

Один из ведущих каналов Турции «TRT1» показал карту «будущего», на которой к государству якобы присоединились часть российских территорий и не только.

Так, предполагается, что к 2050 году в состав Турции «должны войти» Греция, Армения, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан Египет, Ливия, большая часть Средней Азии и Аравийский полуостров.

Кроме того, на «новой карте» даже Крым и Севастополь указаны как часть турецкой территории, а также часть южных регионов России: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области. Помимо этого, Турция видит своей частью Чувашию, Чечню, Дагестан, Адыгею, Северную Осетию и другие, а еще - территорию Донбасса.

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