В Симферополе 23 единицы техники будут бороться со снегом на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня, 12 февраля, в Симферополе резко ухудшилась погода. Температура воздуха опустилась до -2 градусов, столицу понемногу засыпает снегом. В администрации города отчитались о готовности принять удар от стихии.

Убирать улицы от снега готовы 23 единицы техники и рабочие МБУ «Город».

- Если город сильно заметет, то на дороги выйдут 10 дорожных машин для обработки противоледным реагентом, из них 8 имеют функцию моментальной уборки снега. Кроме того, имеется 9 тракторов, два из которых - для погрузки реагента, 3 - для работы с щеткой и 1 - с отвалом и щеткой. Еще три могут грузить снег. Вывозить его будут 4 самосвала, - рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Для непрерывной работы по уборке последствий вероятного снегопада организовано круглосуточное дежурство. С 12 по 15 февраля 44 сотрудника учреждения готовы трудиться в две смены, в том числе 2 специалиста ремонтной службы.

Посыпать аллеи вручную будут 250 уборщиков, которые работают в две смены.

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