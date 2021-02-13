Погода в Крыму на 13 февраля: снег, метель и мороз до -7

Крымчане получили возможность еще раз насладится настоящей зимней погодой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 февраля на Крымском полуострове можно будет насладиться всеми прелестями южной зимы: снег, метель и гололед. Весь этот «суперкомплект» дополнит штормовой ветер.

- В Симферополе облачно. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем -5…-7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: снег, метель, ветер северо-западный до 20 м/с. Днем столбик термометра покажет -1…-3°. На дорогах гололедица, снежный накат.

На Южном берегу Крыма снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный до 33 м/с. Днем -1…-3°.

Температура воды в Черном море +9°…+10°.

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