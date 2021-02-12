На шести улицах Симферополя 15 февраля отключат свет

Свет будет отсутствовать в домах местных жителей до 17:00.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Симферополе 15 февраля отключат электричество на 6 улицах из-за капитального ремонта. Свет будет отсутствовать в домах местных жителей с 08:00 до 17:00.
Временное отключение электроэнергии ожидается по таким адресам:
- ул. Буденного 18-26; 17-27;
- ул. Грибоедова 126-132; 75-81;
- ул. Дачная 24-56; 43-61;
- ул. Малореченская 2а, 6-6/62; 5-25;
- ул. Федотова 54-62; 31, 31а;
- ул. Луговая 9.
Сотрудники городской РЭС приносят симферопольцам свои извинения за предоставленные неудобства.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50