На шести улицах Симферополя 15 февраля отключат свет

Свет будет отсутствовать в домах местных жителей до 17:00. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе 15 февраля отключат электричество на 6 улицах из-за капитального ремонта. Свет будет отсутствовать в домах местных жителей с 08:00 до 17:00.

Временное отключение электроэнергии ожидается по таким адресам:

- ул. Буденного 18-26; 17-27;

- ул. Грибоедова 126-132; 75-81;

- ул. Дачная 24-56; 43-61;

- ул. Малореченская 2а, 6-6/62; 5-25;

- ул. Федотова 54-62; 31, 31а;

- ул. Луговая 9.

Сотрудники городской РЭС приносят симферопольцам свои извинения за предоставленные неудобства.

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