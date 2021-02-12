В Симферополе 15 февраля ограничат движение транспорта на семи улицах

В ходе ремонта на дорогах появится два слоя асфальтобетона Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе начинается подготовка к капитальному ремонту дорог. Восстанавливать асфальтовое покрытие будет АО «ВАД». В понедельник, 15 февраля, демонтировать бортовой камень начнут уже на семи улицах. Вследствие чего на них ограничат движение.

Проезд будет затруднен по таким улицам:

- ул. Козлова (от ул. Севастопольская до ул. Ангарская);

- ул. Клары Цеткин;

- ул. Субхи;

- ул. Тарвацкого;

- ул. Широкая;

- ул. Марка Донского;

- пер. Киевский.

На объекты сначала завезут материалы, необходимые для ремонта. К фрезерованию старого дорожного покрытия приступят с конца февраля, когда в столицу вернется плюсовая температура.

Укладка выравнивающего слоя на участках начнется в начале марта, но только в том случае, если позволят погодные условия. Специалисты отремонтируют участки с просевшими канализационными колодцами и заменят люки. В ходе ремонта на дорогах появится два слоя асфальтобетона.

Водителей просят убрать из указанных улиц припаркованный транспорт, чтобы не создавать помех начинающимся работам. Кроме этого, симферопольцам советуют объезжать ремонтируемые участки.

Карта участков, где будут вводиться ограничения

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