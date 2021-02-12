Украинского министра хотят привлечь к уголовной ответственности за призывы НАТО использовать воздушное пространство Крыма

В Крыму слова министра инфраструктуры Украины восприняли, как призыв к нарушению территориальной целостности РФ Фото: "КП" Архив

В Крыму отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих целей.

Напомним, глава украинского ведомства обсуждал этот вопрос во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО Патриком Тернером.

Свое мнение по этому поводу КП-Крым выразила представитель СМ РК в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди.

- В действиях министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который предложил войскам НАТО использовать воздушное пространство Крыма, прямо и однозначно присутствует состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 281 УК РФ «Ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», - заявила Ковитиди.

Как член комиссии по защите государственного суверенитета, она добавила, что Криклий подлежит уголовной ответственности на основании ч.3 ст. 12 УК РФ.

- Этот человек совершил преступление против интересов Российской Федерации, - заключила представитель СМ РК в Совете Федерации РФ.

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