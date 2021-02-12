Крымские спасатели готовятся к авариям на ЛЭП и автодорогах

В непогоду повышаются риски аварий на сетях энергоснабжения и автодорогах. Фото: ГУ МЧС в РК

Вторжение арктического холодного воздуха на Крымский полуостров с резким понижением воздуха, с сильными осадками, гололедом и ветром нечет угрозу системам жизнеобеспечения. Крымские спасатели прогнозируют затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок, повреждение ЛЭП и линий связи, увеличение количества ДТП на автодорогах, случаи обморожения населения.

В соседнем Краснодарском крае готовятся к возможному обледенению судов в Азовском море, вызванному сильным северо-западным ветром и минусовыми температурам воздуха.

Напомним, в связи с вторжением арктического холодного воздуха на Южном берегу и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер до 40 м/с. Температура воздуха упала до 5 градусов мороза днем и минус 9 ночью. С 13 по 18 февраля ожидается аномально - холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.

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