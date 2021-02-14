В Симферополе и Севастополе 15 февраля частично отключат электричество

Электричество исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонта трансформаторных и электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Буденного, 17-27;
ул. Луговая, 9;
ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);
ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);
ул. Малореченская, 2а, 6-6/62(чет), 5-25(нечет);
ул. Федотова, 54-62(чет), 31, 31а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Камышовое шоссе, 2; 59; 63А; 69; 71; 75; 77; 81А;
Набережная рыбпорта, 21/2; 12
с 9.00 до 17.00 (в этот промежуток времени произойдет 2-х часовая «отключка»)
пр. Генерала Острякова 131;
ул. Генерала Хрюкина 3,5
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