В Симферополе и Севастополе 15 февраля частично отключат электричество

Электричество исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонта трансформаторных и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Буденного, 17-27;

ул. Луговая, 9;

ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);

ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);

ул. Малореченская, 2а, 6-6/62(чет), 5-25(нечет);

ул. Федотова, 54-62(чет), 31, 31а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Камышовое шоссе, 2; 59; 63А; 69; 71; 75; 77; 81А;

Набережная рыбпорта, 21/2; 12

с 9.00 до 17.00 (в этот промежуток времени произойдет 2-х часовая «отключка»)

пр. Генерала Острякова 131;

ул. Генерала Хрюкина 3,5

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