В Крыму ищут 2 подростков

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил на своей странице в соцсети тревожный пост:

- Помогите найти подростков! Пропали Пешехонов Антон, 17 лет и Аблякимов Эдем, 16 лет, город Бахчисарай, город Феодосия. С 6 февраля 2021 года их местонахождение неизвестно.

Приметы пропавших:

Антон Пешехонов: рост 185 сантиметров, худощавый, серо-голубые глаза и русые волосы. Был одет в синюю куртку, джинсы и ботинки черного цвета.

Эдем Аблякимов: рост 185 сантиметров, худощавый, зеленые глаза, темные волосы. Был одет в куртку и брюки зеленого цвета, ботинки.

Волонтеры просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

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