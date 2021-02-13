В Крыму МЧС контролирует ситуацию со снежным циклоном с помощью беспилотников

Два баспилотника мониторят обстановку на дорогах. Фото: ГУ МЧС по РК

Оперативный штаб в связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий на Крымском полуострове работает в главке МЧС по РК. Для контроля за ситуацией спасатели используют беспилотные летательные аппараты. Одна группа специального морского отряда мониторит обстановку в Ленинском районе на трассе «Таврида», группа Центра управления в кризисных ситуациях — состояние дорожного покрытия в Симферопольском районе.

- В районе Ангарского перевала осуществляет дежурство специальная техника главного управления МЧС России по Республике Крым и мобильный пункт обогрева для оказания помощи автомобилистам, - уточнили в главке МЧС.

Движение по основным автодорогам республики, через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Во избежание чрезвычайных происшествий, проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт для всех видов транспорта.

Сегодня в Крыму ожидается дождь, снег, метель, гололедица. Ветер 25-35 м/с, в горах до 40 м/с. Температура воздуха понизится на 10-13°. С 13 по 18 февраля понижение температуры ниже на 7-8° климатической нормы. До конца суток 13 февраля в Симферополе ожидается очень сильный снег.

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