Четыре рейса задерживаются в аэропорту «Симферополь» из-за снегопада

Снегопад будет продолжаться до конца суток. Фото: vk.com/simferopol_city/Лена Осипова

Четыре рейса задерживаются в аэропорту «Симферополь» из-за обильного снегопада. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- В аэропорту Симферополь в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживается прибытие и отправление четырех воздушных судов, - уточнили в аэропорту. - Улучшение погодных условий ожидается после 12:00.

На несколько часов отложена отправка рейсов в Москву в аэропорту «Домодедово» и «Шереметьево».

По прогнозам синоптиков, очень сильный снег будет идти в Симферополе до конца суток 13 февраля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50