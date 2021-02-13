За сутки в Крыму 139 случаев новой коронавирусной инфекции

За сутки 139 случаев коронавируса. Фото: Архив КП

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции. Из них 26 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека. В течение суток лаборатории обследовали 4488 человек на COVID-19.

февраля.

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