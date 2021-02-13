Аксенов привился вторым компонентом вакцины «Спутник V»

Глава Крыма привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал вторую инъекцию вакцины от коронавиурса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

- Привился вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а не витаминами, как думают некоторые, - отметил Аксенов. - Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем. Коллективный иммунитет по-другому, друзья, мы не приобретем. Прививка, пожалуй, обязательное условие, чтобы Республика Крым хорошо прошла курортный сезон и в общем, чтобы каждый житель республики был здоров.

Напомним, до конца февраля Крым должен получить 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». для устойчивого иммунитета в республике необходимо привить 800 тысяч человек.

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