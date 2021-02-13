В Крыму за сутки 6 новых смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса не уменьшается Фото: "КП" Архив

В Крыму за сутки 6 новых смертей от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев с начала периода наблюдений достигло 852, сообщили в Минздраве РК.

На амбулаторное лечение за сутки направлен 81 пациент, госпитализированы в стационары 67 человек с коронавирусом и пневмонией.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции.

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