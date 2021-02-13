На Ангарском перевале сильный гололед

В центре Крыма на автодорогах очень низкаявидимость. Фото: vk.com/Александр Матвеев

Автомобилисты делятся в соцсетях обстановкой на дорогах полуострова. Сильный гололед на Ангарском перевале, низкая видимость на Московской и Евпаторийской трассах.

- Проезд по Ангарскому перевалу свободный,- сообщили КП-Крым в дежурной службе «Крымавтодора». - На Грушевском перевале осадков не было, пока сухо.

Движение автобусов в направлении Алушты, Ялты и Бахчисарая идет по расписанию и фактической погоде. Обильный снегопад ожидается вплоть до полуночи ,и с понижением температуры воздуха к ночи дорожная обстановка может измениться.

Министерство транспорта РК и МЧС призывают водителей воздержаться от использования личного автотранспорта.

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