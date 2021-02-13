Три самолета, следовавшие в Крым, посадили на запасных аэродромах из-за снегопада

Снегопад будет идти до полуночи Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за обильного снегопада в аэропорту «Симферополь» уже задерживается прибытие и отправление 13 воздушных судов. Поднятые в воздух самолеты сажают на запасных аэродромах.

- Из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму и в аэропортах вылета задерживается прибытие и отправление 13 воздушных судов, - уточнили КП-Крым в пресс-службе аэропорта. - Три самолета, следовавшие в Симферополь, совершили посадки на запасных аэродромах в Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Девять ожидают улучшения погодных условий в аэропортах вылета.

Отправку и прием рейсов в аэропорту «Симферополь» в начале перенесли за полдень, рассчитывая на уменьшение осадков. Однако по прогнозам синоптиков, очень сильный снег будет идти в Симферополе до конца суток 13 февраля.

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