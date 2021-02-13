На расчистку Симферополя от снега созывают добровольцев

Лопаты бронируйте заранее. Фото: Студенческие отряды Республики Крым

Региональный штаб студенческих отрядов Республики Крым приглашает всех желающих на расчистку улиц Симферополя от снега. Коммунальные службы выдадут лопаты по предварительной брони.

- Предлагаем завтра 14 февраля всем, кто хочет поработать на благо города и горожан на уборке снега и расчистке пешеходных дорожек, прийти на площадь Ленина, где муниципальные службы выдадут инвентарь (лопаты) и распределят сектора в городе между добровольцами для уборки снега, - говорится в объявлении сообщества студотрядов. - Сбор в 08:00. Контактный телефон для координации +7 978 527 25 25 (Владимир). Желание поработать должно быть искренним, самочувствие — хорошим, одежда и обувь теплой и непромокаемой.

Забронировать лопату необходимо сегодня до 18:00, чтобы городские службы подготовили необходимое количество.

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