Погода в Крыму на 14 февраля: снег, метель и мороз до -5

В Симферополе снег, метель, гололедица. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 февраля на Крымском полуострове, как и накануне, хозяйничает ненастье.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем -3…-5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: днем без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный до 14 м/с. нем 0…-2°. На дорогах гололедица.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем 0…-2°.

Температура воды в Черном море +9°…+10°.

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