В День влюбленных на Ай-Петри морозно и снежно

На Ай-Петри самая настоящая зима. Фото: Андрей Бачурин/VK
Воскресенье, хоть пришлось на трогательный праздник любящих сердец, особой теплотой и нежностью не отличается, как и накануне, на улице холода и снега.
Красиво и холодно. Фото: Андрей Бачурин/VK
- 14 февраля. Утро на Ай-Петри. Мороз -13, ветер и много снега, - так назвал свой фотосет житель Ялты Андрей Бачурин.
Снимки дают полный расклад об «самочувствии» популярного туристического места.
Станцию канатной дороги изрядно присыпало. Фото: Андрей Бачурин/VK
«Канатка» увязла по самые уши в снегу, плато тоже греется под толстым пушистым одеялом. Зима!
Дополняет картинку видео, запечатлевшее метель, что хозяйничала накануне.
Пользователи соцсети прокомментировали публикацию, причем каждый по-своему: «Ух, ты! Сугроб метра два»; «Все, что на видео ветер сдул кромки, основное «веселье» на северных склонах гор»; «Это Якутск, Норильск или Анадырь?»; «Наша водичка в будущем».
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