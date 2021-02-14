Коронавирус в Крыму: плюс 138 заболевших за сутки

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В Крыму за 13 февраля зафиксировали 138 человек с коронавирусом. Из них 27 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа зараженных 80 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 55 пациентов ранее контактировали с инфицированными, 3 случая завозные из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6095 человек. Выздоровели за весь период с начала пандемии после коронавируса 29 940 человек, из них 53 - за последние сутки.

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