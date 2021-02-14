Крымские спасатели освободили из снежного плена 16 автомобилей

Фото: Министерство транспорта Крыма

За сутки крымские спасатели помогли извлечь из снежных заносов 16 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

По данным спасателей, пассажиры не пострадали и продолжили движение.

На утро 14 февраля в Крыму движение по основным дорогам республики открыто. Также не ограничен проезд через Ангарский и Грушевский перевалы. При этом закрыт для всех видов транспорта проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая.

Бесперебойно функционируют социально значимые объекты, а также объекты ЖКХ и энергетики.

Также сообщается, что на участках с наибольшим риском возникновения ЧП дежурят оперативные группы и экстренные службы Крыма. Так, в районе Ангарского перевала продолжают дежурство специальная ГУ МЧС России по Республике Крым и мобильный пункт обогрева для оказания помощи автомобилистам.

Спасатели напомнили, что аномальное похолодание продержится в Крыму до 18 февраля. По ночам температура воздуха будет опускаться до -15 градусов.

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