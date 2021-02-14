В Симферополе за два дня выпало больше половины месячной нормы осадков

Фото: Минтранс РК

В Симферополе за пятницу и субботу выпало две трети месячной нормы осадков.

- В Симферополе выпало 27 мм осадков при месячной норме 42 мм, на Ай-Петри выпало 23 мм осадков, на Ангарском перевале - 27 мм, в Бахчисарайском районе (метеостанция Почтовое) – 27 мм, - сообщили в Крымском гидрометцентре Крыминформу.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Симферополе – 28 сантиметров, на Ай-Петри – 12 сантиметров, а на Ангарском перевале – 18 сантиметров, в Бахчисарайском районе высота снежного покрова – 25 сантиметров.

Также отмечается, что в ближайшее время сильных снегопадов в Крыму не будет. Минимальная температура воздуха составит -15 градусов.

Напомним, что до 18 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

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