Сильный снегопад не остановил движение по Крымскому мосту и трассе «Таврида»

Дороги расчищала спецтехника. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту не приостанавливалось из-за снегопада, который обрушился на полуостров 12 и 13 февраля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Тамань», в ведении которого автодорожная часть моста и трасса, на дорогах обеспечен проезд в штатном режиме.

- По итогам прошедшей ночи в условиях снегопада и низких температур на трассе "Таврида" проезд обеспечен в штатном режиме. Беспрерывно работает снегоуборочная и специальная техника. Производится своевременная очистка и обработка дорожного полотна. Крымский мост работает в штатном режиме, - говорится в сообщении учреждения.

Также сообщается, что 13 февраля было использовано 560 тонн противогололедных материалов.

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