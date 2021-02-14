В Симферополе вандалы разбили «умную» остановку

Фото: vk.com

Вандалы разбили «умную остановку» в Симферополе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Они отмечают, что от рук неизвестных пострадал стеклянный павильон, расположенный на ул. 1-й Конной Армии, на остановке маршрутки №52.

Симферопольцы в комментариях назвали тех, кто разбил городское имущество «дикарями».

Остановочный павильон был установлен в прошлом году. В 2020 году, по данным депутата Симферопольского городского совета Вячеслава Кондратьева, для установки в крымской столице закупили 25 остановок на общую сумму 12,5 миллионов рублей.

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