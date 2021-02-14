В Симферополе вандалы разбили «умную» остановку

Фото: vk.com
Вандалы разбили «умную остановку» в Симферополе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Они отмечают, что от рук неизвестных пострадал стеклянный павильон, расположенный на ул. 1-й Конной Армии, на остановке маршрутки №52.
Симферопольцы в комментариях назвали тех, кто разбил городское имущество «дикарями».
Остановочный павильон был установлен в прошлом году. В 2020 году, по данным депутата Симферопольского городского совета Вячеслава Кондратьева, для установки в крымской столице закупили 25 остановок на общую сумму 12,5 миллионов рублей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50