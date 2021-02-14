Из-за снегопада в Крыму приостановили строительство водозабора

Фото: официальный сайт Минстроя РК

В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий приостановили строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора. Как сообщили в пресс-службе Минстроя РК, снегопад усложнил доступ рабочих и техники на объект.

- Из-за погодных условий и снегопада на территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора возникли проблемы с доступом в поле на объект. Кроме того, аппараты для сварки труб не могут функционировать, а также нет возможности выполнять бетонные работы, – заявили в Минстрое.

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов отметил, что к работам будет привлечена дополнительная организация и увеличат количество рабочих, чтобы строительство объекта было завершено в обозначенные сроки.

Напомним, что стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту составляет около 187 миллионов рублей. Планируется, что в апреле будет сделан рабочий пуск воды, а в августе объект запустят в эксплуатацию. Мощность водозабора – около 70 тысяч кубов воды в сутки.

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