Около 8 тысяч крымчан были без света из-за непогоды

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Часть регионов Крыма 13 февраля оказалось обесточенной из-за снега и ветра. Энергетики устранили последствия аварий в короткие сроки, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Так, энергоснабжения не было в Красноперекопском районе. Без света находилось почти пять тысяч абонентов Армянска, Пятихатки, Волошино и Суворово. Было зафиксировано повреждение на ПС кВ Армянск. Дефект был устранен в 23.07.

Также были обесточены 1415 жителей сел Береговое и пгт. Приморский. Энергетики устранили повреждения за полтора часа.

14 февраля около 8 утра не было света у 1 396 абонентов сел Первомайское, Гвардейское и Красное Симферопольского района. Аварию на сетях восстановили в течение часа.

В «Крымэнерго» напомнили, что нужно рационально использовать свои электроприборы в период низкого понижения температуры воздуха на улице, поскольку выросло потребление электроэнергии.

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