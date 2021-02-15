Погода в Крыму на 15 февраля: гололедица и мороз до - 4

В Крым пришли аномальные холода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 февраля на Крымском полуострове по-прежнему актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем -2…-4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем около 0°. Гололедица.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Днем около 0°.

Вода в Черном море +6°…+10°.

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