Погода в Крыму на 15 февраля: гололедица и мороз до - 4

В Крым пришли аномальные холода.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 февраля на Крымском полуострове по-прежнему актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем -2…-4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем около 0°. Гололедица.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Днем около 0°.
Вода в Черном море +6°…+10°.
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