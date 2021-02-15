Центр спасения дельфинов набирает волонтеров в Крыму

Дельфинам нужна помощь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Зоозащитники готовятся к теплому времени года, когда начинается сезон выбросов морских млекопитающих на черноморском побережье.

- В прошлом году первые случаи выбросов живых дельфинов в Крыму пришлись на март, поэтому сейчас мы усиленно готовимся и налаживаем работу выездной лаборатории, включая ветеринарно-техническое оснащение и обновление групп добровольцев, - сообщили в Центре спасения дельфинов «Безмятежное Море».

Нельзя заранее узнать в каком именно месте дельфину потребуется помощь.

- Нашей команде специалистов приходится преодолевать десятки и даже сотни километров, чтобы добраться до животного для оказания ему длительной, полноценной медицинской помощи, - отмечают зоозащитники.

Вся надежда на неравнодушных людей, которые станут волонтерами.

Что же им нужно делать? Какие задачи выполняют добровольцы?

- Первыми добираются до места, устанавливают контроль над ситуацией и ограждают дельфина от нежелательных действий очевидцев;

- Посменно поддерживают дельфина на мелководье до нашего приезда;

- Обеспечивают спокойную и комфортную обстановку для животного;

- При необходимости оказывают первую медпомощь (при наличии соответствующих навыков и прохождении инструктажа);

- Участвуют в выездах для обследования погибших дельфинов (осмотр, фотографирование, замеры, в некоторых случаях - отбор проб).

Стать волонтером просто: перейдите по ссылке: https://serenesea.org/volunteers, внимательно изучите информацию и заполните анкету. Ответ получите на указанный вами адрес электронной почты.

- Убедительно просим заполнять анкету только в случае, если у вас действительно есть серьезное намерение проявлять активность и содействовать нашей работе, - подчеркивают зоозащитники.

Дельфины - необыкновенные существа, один только их вид дарит людям радость и счастье, не зря же их называют улыбкой моря!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50