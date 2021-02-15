Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В центре Симферополя мужчина пострадал от сосульки

Огромная глыба льда чуть не пробила голову крымчанину
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
После такого инцидента мужчину забрали на скорой

После такого инцидента мужчину забрали на скорой

В центре Симферополе на улице Самокиша произошел неожиданный инцидент. Мужчина шел на улице Самокиша, а на него упала огромная сосулька. Об этом он написал в одном крымском паблике.

- Это я сегодня Самокиша 10, привет управляющей компании. Буду подавать в суд. В рубашке родился, прошло в скользь, - отметил пострадавший.

После такого инцидента мужчину забрали на скорой. У него подозревают сотрясение мозга.

Напомним, уже несколько дней на полуострове действует штормовое предупреждение. В крымской столице температура воздуха составляет - 4.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Под крышами нужно ходить аккуратно

Под крышами нужно ходить аккуратно

Фото: Александра Тимощенко