В центре Симферополя мужчина пострадал от сосульки

После такого инцидента мужчину забрали на скорой
В центре Симферополе на улице Самокиша произошел неожиданный инцидент. Мужчина шел на улице Самокиша, а на него упала огромная сосулька. Об этом он написал в одном крымском паблике.
- Это я сегодня Самокиша 10, привет управляющей компании. Буду подавать в суд. В рубашке родился, прошло в скользь, - отметил пострадавший.
После такого инцидента мужчину забрали на скорой. У него подозревают сотрясение мозга.
Напомним, уже несколько дней на полуострове действует штормовое предупреждение. В крымской столице температура воздуха составляет - 4.
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Под крышами нужно ходить аккуратно
Фото: Александра Тимощенко