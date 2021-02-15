87 пациентов выявлены при обращении за медицинской помощью Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зафиксировали 128 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Из всего количество заболевших 18 человек переносят болезнь без симптомов. По информации Аксенова, 87 пациентов выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных лиц по ранее заболевшим.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5221 человек, - отметил глава республики.

С начала пандемии количество выздоровевших составило 29 946 человек.

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