В крымском университете открыли магазин, где продают модели частей тела

Сначала на 3D-принтере печатали достоверные модели органов человека только в качестве наглядных пособий для студентов. Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете открыли интернет-магазин, где продают модели, произведенные в лаборатории 3D-печати на базе Медицинской академии им. С. И. Георгиевского.

- Сначала мы печатали на 3D-принтере достоверные модели органов человека в качестве наглядных пособий для наших студентов. Но со временем эти модели вызвали интерес у преподавателей других медицинских вузов. Поэтому мы решили открыть онлайн-магазин и продавать фигурки, - рассказал создатель и администратор интернет-магазина, руководитель Лаборатории 3D-печати, доцент кафедры нормальной анатомии Медицинской академии КФУ Владимир Овчаренко.

Деньги от продажи продукции поступают на коммерческий счет Крымского федерального университета с соблюдением всех норм законодательства.

- Мы можем принимать платежи со всего мира. Подключение интернет-магазина обошлось университету всего в один рубль, мы перевели его в качестве подтверждения присоединения к договору оферты. Ресурс поддерживают сотрудники вуза, других специалистов мы не привлекали, - добавил Владимир Овчаренко.

Пластиковые фигуры создаются для Медицинской академии КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

Университет планирует не только продавать готовые модели, но и выполнять их под заказ. В ассортимент планируется включить цифровые устройства и программное обеспечение, разработанные в лаборатории цифрового творчества «ФабЛаб КФУ».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50